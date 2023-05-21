В Италии из-за извержения вулкана Этна закрылся аэропорт на Сицилии

«В связи с извержением вулкана Этна и обильным количеством вулканического пепла, выпавшего на аэропорт, выполнение полетов приостановлено до восстановления безопасных условий», — говорится в сообщении аэропорта Катании.

По сообщению газеты Repubblica, с утра воскресенья в этом районе слышался громкий грохот. Тяжелые облака вокруг вершины вулкана ухудшают видимость, скрывая выбросы пепла в атмосферу, сообщили в Итальянском институте геофизики и вулканологии (INGV).

Этна достигает высшей точки на высоте 3324 метра и является самым высоким действующим вулканом в Европе.

За последние 500 000 лет он неоднократно извергался.