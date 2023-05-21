Дачники назвали эффективное средство для огорода от всех вредителей без малейшей химии

18:39 2023-05-21

Эффективное средство от всех вредителей огорода можно приготовить самостоятельно из натуральных компонентов.

Идеальной основой для таких составов станет горчичный порошок, который продается в любом магазине и стоит дешево.

Для приготовления средства нужно растворить 200 г порошка в 10 л воды и настоять не менее 3 часов.

Затем в полученный раствор следует добавить 50 г натертого хозяйственного мыла и 5 ст.л. уксуса, хорошо перемешать.

Природный инсектицид готов. Его необходимо использовать для опрыскивания растений раз в неделю. 

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