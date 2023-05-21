Дачники назвали эффективное средство для огорода от всех вредителей без малейшей химии

Идеальной основой для таких составов станет горчичный порошок, который продается в любом магазине и стоит дешево.

Для приготовления средства нужно растворить 200 г порошка в 10 л воды и настоять не менее 3 часов.

Затем в полученный раствор следует добавить 50 г натертого хозяйственного мыла и 5 ст.л. уксуса, хорошо перемешать.

Природный инсектицид готов. Его необходимо использовать для опрыскивания растений раз в неделю.