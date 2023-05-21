Опытный садовод назвал три действия, помогающих победить вершинную гниль томатов

Что предпринять, если ваши помидоры заболели вершинной гнилью, и как сохранить здоровыми плоды, рассказал дачный эксперт.

Понять, что помидоры заразились вершинной гнилью, можно по таким признакам: в верхушке плода возникают сначала бурые пятна, которые со временем увеличиваются, плод в этом месте размягчается, начинает гнить.

Что нужно делать? Конечно же, убрать все плохие плоды и уничтожить их. Есть их нельзя, если не убрать с веток, больные помидоры заразят все остальные растения.

Вторая мера - увеличить поливы, часто болезнь возникает на фоне недостатка влаги в почве.

Чтобы компенсировать эту нехватку, помидоры начинают искать воду в плодах, от этого они заболевают. Поливы должны быть регулярными и обильными, об этом надо помнить.

Еще одна причина образования вершинной гнили - это дефицит кальция. Если эту проблему решить своевременно, болезнь не разовьется.

Просто подкормите помидоры кальциевой селитрой, и дело будет решено.