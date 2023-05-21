Чиновникам МУС грозит до 12 лет лишения свободы за обвинения против Путина

19:26 2023-05-21

Спустя два месяца после того, как был выдан международный ордер на арест президента России Владимира Путина, российские власти предъявили обвинения двум высокопоставленным представителям Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Судья Росарио Сальваторе Айтала и главный прокурор Хан Карим Асад Ахмад обвиняются в преднамеренном использовании власти с целью осложнить международные отношения, заявил в воскресенье следственный комитет России.

Им были предъявлены и другие обвинения.

Если вина обвиняемых будет доказана заочно, им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Следственный комитет сообщил, что под следствием находятся и другие должностные лица МУС.
 

Показать следующие комментарии
Фото