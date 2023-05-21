Чиновникам МУС грозит до 12 лет лишения свободы за обвинения против Путина

Судья Росарио Сальваторе Айтала и главный прокурор Хан Карим Асад Ахмад обвиняются в преднамеренном использовании власти с целью осложнить международные отношения, заявил в воскресенье следственный комитет России.
Им были предъявлены и другие обвинения.
Если вина обвиняемых будет доказана заочно, им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Следственный комитет сообщил, что под следствием находятся и другие должностные лица МУС.
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