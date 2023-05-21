Пожелтевшие хвойники на участке можно подлечить и спасти

Чтобы не пожелтели хвойные растения на приусадебном участке, нужно о них правильно заботиться. Весной и осенью им необходим обильный полив и опрыскивание кроны фунгицидами, содержащими медь (бордоской жидкостью, Абига-Пиком, ХОМом) .

Обязательно надо обрабатывать трещины в коре, делать санитарную обрезку, подкормку азотными удобрениями и установить защитные экраны.

Чтобы вылечить хвойники, понадобится сульфат магния, или сернокислый магний. Он продается в специализированных садовых центрах и даже в аптеках.

Нужно будет провести 2 обработки заболевших деревьев весной и летом. Для приготовления лечебного раствора нужно растворить 10-20 граммов препарата в 10 литрах воды и опрыскать им крону.

Также можно пролить приствольные круги, но для этого понадобится раствор большей концентрации: 30-50 граммов препарата растворяется в 10 литрах воды, и этот объем раствора уходит на 1 квадратный метр.

Если хвойники болеют, то сильно пораженные ветви следует удалить и опрыскать эти места фунгицидами, а вредителей можно уничтожить системными инсектицидами типа Актары.