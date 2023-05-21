Привязанные к стене персики проще защитить от курчавости листьев

Листья сморщиваются и утолщаются, на них часто появляются красные пузырчатые пятна и в конце концов они опадают,и когда на вашем персиковом дереве останется всего несколько листьев, очевидно, что оно не будет хорошо расти.

К счастью, есть способ это предотвратить.

Чтобы заражение грибком ваших персиковых деревьев не произошло, нужно защитить их от дождя.

Чтобы прасти, споры грибка нуждаются во влажных условиях, поэтому накрывайте деревья прозрачным пластиковым листом в период с ноября (после опадания листьев) и до середины мая, чтобы их ветки оставались сухими, чтобы предотвратить заражение.

Вот почему чаще всего персики и нектарины выращивают у стен, это нужно для того чтобы их было легче укрывать.

Однако пленка не должна образовывать воздухонепроницаемое пространство вокруг дерева, просто покрывайте дерево сверху и спереди, как мини-парник с навесом.

Оставьте зазоры по бокам, чтобы насекомые могли проникнуть внутрь и опылить цветы, иначе вы все равно не получите никаких плодов, и ваши усилия будут напрасными.