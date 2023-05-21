Бывалый огородник рассказал, почему он никогда не хранит рядом лук и картофель

Не все это знают, поэтому потом после такого хранения удивляются быстрой порче продуктов или ухудшению их вкуса. Что приводит к таким результатам?

Лук - источник невидимого газа этилена, он способствует ускоренному созреванию плодов и их прорастанию.

Картофель, лежащий возле лука, спровоцирует быстрое прорастание побегов, клубни начинают зеленеть. От этого картошка будет менее питательна и не такая вкусная.

Кроме того, в таких клубнях накапливаются токсины, они становятся горьковатыми. Соланин в зеленом картофеле - это ядовитое вещество.

Картошка, в свою очередь - источник дополнительной влаги, которая может привести к загниванию луковиц.

Получается, лук вытягивает у картошки влагу, от этого гниет, картошка из-за этого тоже портится.

Как нужно хранить эти овощи? Конечно же не вместе, их нужно отделить друг от друга максимально.

Для содержания картофеля и лука выбирается прохладное затемненное помещение с низким уровнем влажности.

Тара должна быть хорошо вентилируемой, возможно, это будут мешки, сделанные из натуральной материи.

Нельзя допускать близкого соседства с луком и картофелем других овощей и фруктов, выделяющих этилен. Это могут быть бананы, яблоки, помидоры.