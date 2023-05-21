Кухонная посуда из пластикового полимера опасна для здоровья

Причиной серьезных заболеваний может стать посуда с содержанием политетрафторэтилена.

Политетрафторэтилен - это пластиковый полимер, то же самое, что тефлон. Еще в конце 1990-х годов было научно доказано, что этот компонент способен вызвать серьезные заболевания.

При высокой температуре он выделяет ядовитые вещества, а попадая в организм, провоцирует развитие бесплодия, рак молочной и предстательной желез и яичников.

Помимо тефлоновой посуды, вредны расписные яркие китайские и турецкие сервизы из меламино-формальдегидной смолы.

Безопасна только пластиковая и тефлоновая посуда с маркировкой PFOA FREE. Если такого знака на посуде нет, то от нее лучше избавиться.