Перечень работ, которые можно делать на огороде всю следующую неделю, согласно лунному календарю

Лунный календарь дисциплинирует и помогает составить расписание, распланировать все основные и второстепенные дела, чтобы ничего не забыть в своем дачном хозяйстве.

Понедельник, 22 мая. Лучший день для начала дачных работ, можно высадить однолетние растения, не забыть обильно полить. А вот обрезку лучше отложить до другого дня.

Вторник, 23 мая. Снова сажаем однолетки, можно также посадить рассаду на постоянную грядку - удачное время, чтобы растения хорошо прижились.

Обрезка по-прежнему под запретом, пересаживать тоже нежелательно.

24 мая, среда. Можно смело пересаживать или сажать растения, они хорошо пойдут в рост и приведут к хорошему урожаю. Также это удобный день для рыхления и подкормок. Обрезку делать все еще нежелательно.

25 мая, четверг. Хороший день для посадки деревьев, прививки, подкормок. Можно посадить ягодные кусты с хорошим поливом. Обрезку не делаем.

Пятница, 26 мая. Сегодня день отдыха от дачных дел, если очень хочется - займитесь поливом или уборкой участка.

Суббота, 27 маая. Можно сделать обработку почвы, посадить растения, которые дают надземные плоды, или многолетники. Опять подкармливаем огородные культуры и поливаем их. Обходимся без обрезки веток.

28 мая, воскресенье. Делаем все то, что делали в субботу, запреты - те же.