Дачный эксперт назвал чудодейственное средство, которое уберет с дачи трех вредителей

Рассказываем, как избавиться от разных видов вредителей с помощью одного средства - кухонной пищевой соды.

Эффективное, безопасное средство, которое всегда под рукой и для бюджета ненакладно.

Тля - мелкий вредитель, которого сразу сложно заметить. Образует большие колонии, быстро распространяется, повреждает растения и разносит инфекции.

Сода помогает победить вредных насекомых, не неся угрозы огородным культурам. Разведите в двух литрах воды столовую ложку порошка. Опрыскайте пораженные растения этим раствором.

Слизней часто можно встретить на капустных посадках. Сода и тут будет помощником.

Не нужно даже готовить никаких растворов, просто обсыпьте капусты содой, и вредитель к ней не приблизится. Если очень щедро посыпать содой землю, то ее состояние ухудшится.

Поэтому с этим средством не нужно перебарщивать.

Муравьи тоже не любят соду. Средство легко и быстро избавляет участок от этих надоедливых насекомых, которые быстро распространяются по всему огороду и даже проникают в дом.

Их колонии оказываются повсюду, и в скором времени по даче будут гулять целые полчища муравьев, если не принять меры.

Соду нужно всыпать прямо в гнездо насекомых и там, где они чаще всего собираются.