Огородники объяснили, почему свекла вырастает горькой и как этого избежать

Такое случается при использовании некачественного посадочного материала. Еще одной причиной может быть нехватка влаги.

Если почва была сухой на этапе формирования корнеплода, он получается сухим и заметно горчит.

Немаловажную роль играют и удобрения. Первая подкормка должна дать растению азот, впоследствии корнеплодам требуются калий и фосфор.

Свекла также может вырасти горькой, если посажена слишком густо. В этом случае корнеплодам просто не хватает питательных веществ.