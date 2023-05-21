Огородники объяснили, почему свекла вырастает горькой и как этого избежать

23:10 2023-05-21

Иногда после сбора урожая свеклы выясняется, что корнеплоды получились жесткими и горькими.

Такое случается при использовании некачественного посадочного материала. Еще одной причиной может быть нехватка влаги.

Если почва была сухой на этапе формирования корнеплода, он получается сухим и заметно горчит. 

Немаловажную роль играют и удобрения. Первая подкормка должна дать растению азот, впоследствии корнеплодам требуются калий и фосфор. 

Свекла также может вырасти горькой, если посажена слишком густо. В этом случае корнеплодам просто не хватает питательных веществ.

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