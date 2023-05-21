Огородники объяснили, почему свекла вырастает горькой и как этого избежать

Такое случается при использовании некачественного посадочного материала. Еще одной причиной может быть нехватка влаги.
Если почва была сухой на этапе формирования корнеплода, он получается сухим и заметно горчит.
Немаловажную роль играют и удобрения. Первая подкормка должна дать растению азот, впоследствии корнеплодам требуются калий и фосфор.
Свекла также может вырасти горькой, если посажена слишком густо. В этом случае корнеплодам просто не хватает питательных веществ.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__