Как подкармливать яблоню сразу после цветения, чтобы все деревья были усыпаны плодами

Опытные садоводы рекомендуют в этот период использовать комплексные подкормки, например, нитроаммофоску с микроэлементами.

Для приготовления удобрения нужно смешать 40 препарата с 10 л воды. Можно использовать монофосфат калия, тогда на то же количество воды потребуется 15 г средства.

Органические удобрения также подходят для периода после цветения, но в них не так много разнообразных питательных веществ.

Можно приготовить удобрение из перепревшего куриного помета. Его нужно развести водой в соотношении 1:20.