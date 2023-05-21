Как правильно подкармливать малину весной, чтобы собирать ягоды ведрами

Лучше всего применять органику вроде гумус, перегноя или компоста. Главное – равномерно распределить их по поверхности почвы.

В этот период малине необходим регулярный полив. Если кусты не получат достаточно влаги, хорошего урожая можно не ждать.

Следующий шаг к богатому урожаю – весенняя обрезка малины. Все сухие и поврежденные побеги необходимо срезать.

Куст следует укоротить примерно на треть, чтобы обеспечить его формирование и усилить формирование ягод.