Почему петуния не радует пышным цветением: цветоводы назвали три ошибки

Такое произойдет, если вовремя не подстригать цветы, причем повторять стрижку петунии нужно все лето.

Многие садоводы считают, что петуния будет прекрасно расти и без дополнительного питания. На самом деле это ошибка.

Как и другим растениям, петунии необходимы подкормки, лучше всего – перегной, торф или компост.

Но при внесении удобрений важно помнить, что один и тот же состав не поможет петунии красиво цвести. Лучше чередовать минеральные подкормки с органическими.