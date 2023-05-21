Почему петуния не радует пышным цветением: цветоводы назвали три ошибки

Такое произойдет, если вовремя не подстригать цветы, причем повторять стрижку петунии нужно все лето.
Многие садоводы считают, что петуния будет прекрасно расти и без дополнительного питания. На самом деле это ошибка.
Как и другим растениям, петунии необходимы подкормки, лучше всего – перегной, торф или компост.
Но при внесении удобрений важно помнить, что один и тот же состав не поможет петунии красиво цвести. Лучше чередовать минеральные подкормки с органическими.
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