Чем опрыскать малину весной, чтобы на ней не было ни одной червивой ягоды

Для этого необходимо провести обработку кустарника специальным раствором в весенние месяцы.

Приготовить такой раствор очень просто. Нужно всего лишь растворить 2 ст.л. соды в 10 л воды, а затем опрыскать полученным составом малинник.

Такую обработку рекомендуется повторять каждые 5-7 дней, всего за сезон потребуется 3-4 процедуры. После этого вредителей в ягодах не будет.

Раствор на основе соды прекрасно заменяет химические инсектициды и не наносит вреда урожаю.