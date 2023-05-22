Тля полностью исчезнет с огорода: дачники назвали секретные методы борьбы с вредителем без химии

Одно из них – вода с добавлением обычного сахара. Опрыскивание растений таким средством помогает привлечь на участок насекомых, которые сами уничтожат всю тлю.

Такой же эффект дает привязывание на огородные растения ткани желтого цвета. Это привлечет на участок главного врага тли – божью коровку.

Можно посадить в огороде растения, запаха которых тля не выносит. К ним относятся лук и чеснок, мята и лаванда.

Эти же растения можно использовать для приготовления составов для опрыскивания. Подойдут экстракт чеснока или крапивы, а также луковый отвар.