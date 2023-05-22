Как защитить огород от майского жука и его личинок: проверенные способы от опытных дачников

Жуки питаются листьями, бутонами, завязями и цветами. Личинки уничтожают корни растений, их клубни.
Для борьбы с вредителем необходимо весной перекапывать грядки и приствольные круги деревьев. Именно там прячутся личинки.
Взрослых жуков легко увидеть из-за больших размеров. Их можно просто стряхивать с растений по утрам и по вечерам.
Можно использовать биологические инсектициды, которые не вредят плодам. К таким средствам относятся Бифентрин, Тиаметоксам, Диазинон.
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