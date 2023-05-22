Как избавиться от мух и ос на дачном участке: неожиданные методы без вреда для опылителей

00:38 2023-05-22

С мухами, осами и насекомыми-вредителями нужно активно бороться. А если знать некоторые хитрости, избавиться от них довольно легко.

Для этого потребуется ядовитая приманка, но только такая, которая не помешает полезным насекомым-опылителем.

На эту роль подходить постный фарш с добавление инсектицидного препарата. Ингредиенты нужно смешать и оставить на час.

Затем приманку  вешают на дерево с помощью марли или бинта. Так она будет недоступна для домашних животных.

Осы будут сами лакомиться ядовитым деликатесом и кормить им своих личинок. В результате  погибнет большая часть популяции, то же касается и мух.

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