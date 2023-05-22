Какая съедобная ягода созревает раньше клубники и содержит кучу витаминов

Это жимолость – кустарник, на котором растут ягоды с богатым химическим составом, высоким содержанием микроэлементов и витаминов.

Они имеют низкую калорийность и приятный вкус, позволяют насытить организм полезными веществами после зимы.

Ягоды жимолости замедляют процессы старения, поскольку обладают антиокстидантными свойствами.

При этом кустарник отличается неприхотливостью, прекрасно растет в полутени, отличается устойчивостью к холодам.