В домах японцев всегда чисто, хотя они редко делают уборку

На японских улицах нельзя встретить мусорных контейнеров - их здесь попросту нет. Раз в неделю приезжают специальные службы, которые забирают мусор прямо от порога домов.

Чтобы не допускать накопления мусора в своем жилище, японцы стараются его не иметь. Разонравившиеся вещи и вышедшие из строя бытовые предметы сразу же утилизируются, и тем самым дом не захламляется.

Постоянно поддерживаемый порядок - еще один секрет аккуратности японских жилищ.

Все вещи сразу после использования отправляются в строго отведенное им место, одежда не разбрасывается, а убирается в шкаф, обувь прячется на полочки.

Еще один секрет постоянной чистоты японских домов - активное использование современных гаджетов: робота-пылесоса, сушильной и посудомоечной машины, паровой швабры.

А еще в Японии активно пользуются специальными ведрами, которые сами запаивают и прессуют использованные пакеты с мусором, а затем меняют их на новые.

Такими нехитрыми способами жители Страны восходящего солнца тратят минимум времени на уборку и всегда готовы принять непрошеных гостей в своем доме.