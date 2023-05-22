Опытные дачники советуют отказаться от посева растений в огороде рядами, и вот почему

Далеко не всегда рядки были самым популярными способом посева. В прежние времена семена просто разбрасывали по грядке.

Такой посев занимал мало времени, позволял использовать все доступное пространство, а не расходовать свободное место на междурядья.

Сорнякам было сложнее прорастать между огородными культурами, которые покрывали всю поверхность, а влага испарялась медленно. К тому же не приходилось тратить время и силы на прореживание.

Опытные дачники предпочитают использовать именно этот метод, вместо того, чтобы обустраивать рядки, раскладывать в них семена и бесконечно заниматься прополкой.