Дачники рассказали, чем нельзя подкармливать баклажаны: погибнет весь урожай

01:09 2023-05-22

Каждому огородному растению нужны подкормки, но всем культурам необходимы разные удобрения.

Например, баклажаны ни в коем случае нельзя подкармливать свежим навозом, это только навредит растения.

Микроорганизмы, запускающие процесс разложения навоза, используют фосфор и азот, которые содержатся в почве.

Из-за этого подкормка не просто не приносит пользы, но еще и отбирает полезные вещества у баклажанов.

Но растение можно подкармливать другой органикой. Для этой цели подойдут перегной, компост и древесная зола.

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