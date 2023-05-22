Дачники рассказали, чем нельзя подкармливать баклажаны: погибнет весь урожай

Например, баклажаны ни в коем случае нельзя подкармливать свежим навозом, это только навредит растения.

Микроорганизмы, запускающие процесс разложения навоза, используют фосфор и азот, которые содержатся в почве.

Из-за этого подкормка не просто не приносит пользы, но еще и отбирает полезные вещества у баклажанов.

Но растение можно подкармливать другой органикой. Для этой цели подойдут перегной, компост и древесная зола.