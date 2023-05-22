Как вырастить крупный и сочный редис на своем участке: дачники назвали три главных правила

Первое такое правило – тщательный подбор семян. Все они должны быть исключительно качественными.

До посадки редиса почв на грядках нужно разрыхлить, а затем полить теплой водой. Только после этого можно сажать растение.

Семена заглубляют примерно на 1 см, оставляя между ними по 2 см. По мере развития растения важен регулярный, но не чрезмерный полив.

Первая подкормка проводится раствором карбамида, это позволяет растению получить азот. Впоследствии азот нужно подкармливать водным раствором древесной золы.