Как вырастить крупный и сочный редис на своем участке: дачники назвали три главных правила

01:20 2023-05-22

При выращивании редиса необходимо соблюдать некоторые правила, иначе корнеплоды вырастут мелкими и невкусными.

Первое такое правило – тщательный подбор семян. Все они должны быть исключительно качественными.

До посадки редиса почв на грядках нужно разрыхлить, а затем полить теплой водой. Только после этого можно сажать растение.

Семена заглубляют примерно на 1 см, оставляя между ними по 2 см. По мере развития растения важен регулярный, но не чрезмерный полив.

Первая подкормка проводится раствором карбамида, это позволяет растению получить азот. Впоследствии азот нужно подкармливать водным раствором древесной золы.

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