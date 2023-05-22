Садоводы объяснили, что нужно сажать рядом с клубникой для богатого урожая ягод

01:24 2023-05-22

Для получения богатого урожая клубники важно не только правильно ухаживать за растением, но и грамотно подбирать для него соседей.

Лучше всего посадить рядом с клубникой  бархатцы. Эти цветы обладают уникальным свойством отпугивать вредителей.

Навредить клубнике и ухудшить ее урожайность могут слизни. Для борьбы с ними рядом с растением сажают шалфей, мяту или петрушку.

От того, что растет рядом с клубникой, напрямую зависит ее способность давать крупные и сладкие ягоды.

Чтобы урожай оказался даже больше ожидаемого, а ягоды порадовали качеством, рядом с клубникой стоит посадить бобовые культуры.

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