Хакерская организация "Джокер ДНР" предоставила сведения о том, что Валерий Залужный находится в тяжелом состоянии из-за ранения и перенес уже ряд серьезных хирургических операций. Если он выживет, то управлять армией уже не сможет.

Главком ВСУ длительное время не был замечен в публичных местах. Этот факт стал поводом для появления всевозможных слухов.

Сначала были предположения о гибели Залужного, потом появилась информация о его тяжелом ранении.

Украинская сторона отрицает все, заявляя, что главнокомандующий жив и здоров и продолжает выполнять свои служебные обязанности.

Все слухи, распускаемые о нем, по мнению Анны Маляр, это дезинформация и дело рук российских спецслужб.

В свою очередь, хакеры "Джокер ДНР" уверяют, что информация о состоянии здоровья Валерия Залужного намеренно замалчивается по указанию Запада, чтобы не подавлять боевой дух солдат, который уже и без того значительно поник после падения Артемовска.

Опровержения сведений о ранении Залужного украинской стороной делаются из-за высокой популярности главкома в армейской среде.

Между тем ранее также поступала информация о прошедших недавно телефонных переговорах между генералом Валерием Залужным и генералом Марком Милли, председателем комитетов начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, в ходе которого обсуждалось положение дел на Украине.

Такие сведения были предоставлены официальным представителем КНШ полковником Дэвидом Батлером.