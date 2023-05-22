Хакеры проинформировали о тяжелом состоянии Залужного, получившего ранение

Хакерская организация "Джокер ДНР" предоставила сведения о том, что Валерий Залужный находится в тяжелом состоянии из-за ранения и перенес уже ряд серьезных хирургических операций. Если он выживет, то управлять армией уже не сможет.
Главком ВСУ длительное время не был замечен в публичных местах. Этот факт стал поводом для появления всевозможных слухов.
Сначала были предположения о гибели Залужного, потом появилась информация о его тяжелом ранении.
Украинская сторона отрицает все, заявляя, что главнокомандующий жив и здоров и продолжает выполнять свои служебные обязанности.
Все слухи, распускаемые о нем, по мнению Анны Маляр, это дезинформация и дело рук российских спецслужб.
В свою очередь, хакеры "Джокер ДНР" уверяют, что информация о состоянии здоровья Валерия Залужного намеренно замалчивается по указанию Запада, чтобы не подавлять боевой дух солдат, который уже и без того значительно поник после падения Артемовска.
Опровержения сведений о ранении Залужного украинской стороной делаются из-за высокой популярности главкома в армейской среде.
Между тем ранее также поступала информация о прошедших недавно телефонных переговорах между генералом Валерием Залужным и генералом Марком Милли, председателем комитетов начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, в ходе которого обсуждалось положение дел на Украине.
Такие сведения были предоставлены официальным представителем КНШ полковником Дэвидом Батлером.