Белый дом разрешает Киеву применить западное оружие для атаки на Крым

По словам Салливана, Вашингтон не делал ограничений для использования переданного оружия на территории Украины, в том числе на территории Крымского полуострова, который признан международным сообществом как часть Украины.

При этом США выступают против применения своего вооружения непосредственно по российским регионам. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

До этого Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, высказался по поводу запрета со стороны Великобритании о применении переданных ею крылатых ракет большой дальности для нападения на земли России.

По заявлению Данилова, "Крым, Луганская, Донецкая области, Херсонская и Запорожская области" принадлежат Украине и поэтому Киев будет "защищать" их по своему усмотрению.