В Беларуси обновляют вооружение и систему боевой подготовки в связи с конфликтом на Украине

Леонид Касинский, генерал-майор, помощник министра обороны РБ:

Ранее, в течение последних 10-15 лет, мы считали, что решения во время боевых действий можно принимать с учетом корректировки в течение минут или часов.

Касинский отметил, что в нынешних обстоятельствах решения надо принимать в режиме реального времени.

Также генерал-майор заявил, что вся система боевой подготовки подверглась принципиальному пересмотру и переработке.

Кроме того в Минобороны сделали глубокие выводы по поводу закупок, модернизации и переоснащения армии новейшими перспективными единицами вооружения и военной техники.

При этом Касинский подчеркнул, что отдельные образцы боевых машин, которые некоторыми экспертами считались устаревшими еще до начала СВО на Украине, тоже не нужно сбрасывать со счетов.