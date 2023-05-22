Самолеты F-16 вызывают у России вопросы об участии НАТО в конфликте на Украине

Также любое нападение Украины на Крымский полуостров будет считаться нападением на Россию, написал Анатолий Антонов в Telegram-канале посольства в Вашингтоне.

«Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью осознавали реакцию России на это», отметил дипломат.

Президент США Джо Байден ранее совершил разворот, и теперь США присоединяются к «коалиции истребителей».

На первом этапе украинские пилоты будут обучаться на ультрасовременных боевых самолетах. Пока не уточняется, кто какие самолеты поставит и когда. Американцы при этом не хотят сами поставлять боевые машины.

Детали соглашения, которое президент США Джо Байден представил на саммите G-7 в Японии в пятницу, пока не обнародованы.

По информации из правительственных кругов, США определенно хотят принять участие в подготовке пилотов. Решения о поставках самолетов должны быть приняты в ближайшие месяцы.

По словам Байдена, президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать F-16 для наступления на Россию.

У него есть «полное обязательство от Зеленского» не использовать F-16 для продвижения «на географическую территорию России», заявил Байден в воскресенье после завершения саммита G-7 в Хиросиме, Япония.