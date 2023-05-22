Спор о потолке долга в США достиг апогея

В этот понедельник президент США Джо Байден и главный переговорщик от оппозиционных республиканцев Кевин Маккарти хотят снова встретиться для обсуждения ситуации на высшем уровне.

Время имеет решающее значение: в начале июня правительству США грозит дефолт, если к тому времени команда Байдена не договорится с республиканцами в Конгрессе о повышении потолка госдолга.

Ввиду сложных переговоров президент Джо Байден в воскресенье обвинил республиканцев в крайних позициях.

Некоторые предложения переговорщиков-республиканцев просто «неприемлемы», заявил Байден на своей заключительной конференции на саммите G-7 в Хиросиме.

Республиканцы должны понимать, что не может быть двухпартийного соглашения, которое «исключительно, исключительно» следует их условиям.

Байден заявил, что готов сократить государственные расходы, к чему призывают республиканцы.

Но нужно также говорить о государственных доходах, особенно о повышении налогов для богатых американцев.

Республиканцы к этому не готовы.