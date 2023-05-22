В Канаде в результате пожаров сгорело около миллиона гектаров леса

Дым от пожаров в воскресенье вызвал предупреждения о плохом качестве воздуха в нескольких городах провинции Альберта на западе Канады, но помог охладить пламя, блокируя солнечные лучи.

«Счет задымления неоднозначный», — заявила на пресс-конференции Кристи Такер из пожарной службы Альберты.

«Очевидно, что многие жители Альберты не могут избежать дыма в эти выходные. Во многих частях провинции густо», — признала она.

С пятницы, по словам эксперта, было зарегистрировано только пять новых возгораний.

Из-за плохой видимости в последние дни пожарным не удалось совершить столько полетов, сколько хотелось бы, чтобы установить размеры и количество возгораний.

За последние недели десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться, а более 941 000 гектаров леса (9 410 км²) сгорели.

Дым от пожаров покрывает более 2,7 млн км 2 и доходит до атлантического побережья США и Арктики.