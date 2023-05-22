Baza: автомобиль «Аурус» Патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

Утром понедельника, 22 мая, журналисты новостного Telegram-канала Baza рассказали, что сегодня около 6:30 принадлежащий главе Русской православной церкви Патриарху Кириллу автомобиль "Аурус" попал в ДТП в Москве между проспектом Мира и Больничном переулком. Известно, что "Аурус" врезался в автомобиль "Вольво".

В результате аварии пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации. В то же время к текущему моменту журналисты не обладают информацией о том, находился ли Патриарх Кирилл в машине в момент ДТП.