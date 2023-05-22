Гурская получит достойное наследство от своего покойнонго мужа Кучеренко

Весть о кончине супруга шокировала Диану Гурцкую и все остальное семейство.

Потеря близкого человека - удар для каждого, но семья певицы, по крайней мере, нуждаться после смерти кормильца не будет.

Петр Кучеренко оставил жене и 16-летнему наследнику столичные апартаменты, площадью в 130 квадратных метров.

В квартире Гурцкой огромная кухня со светлой мебелью, в гостиной стоит рояль, также здесь имеется несколько спален и лоджия с тренажерами.

Стоимость данной жилой площади исчисляется в 45 000 000 российских рублей, о чем сообщает Blitz.style.

Также у Кучеренко были 2 земельных участка, гараж и еще одна квартира в собственности.

Напомним, что замминистру науки и высшего образования резко стало плохо во время перелета на Кубу. Медики сделали все возможное, но спасти политика не удалось.