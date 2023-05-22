Дачный эксперт указал типичные ошибки, из-за которых можно погубить урожай картошки

Даже мелкие недочеты сразу отражаются на плодоношении картофеля, а грубая ошибка сведет на нет все старания и вовсе оставит без урожая.

Грядки

Они должны располагаться в месте, хорошо освещаемом солнцем. В затененных или полузатененных участках много картошки вы не соберете, или урожай будет плохого качества.

Увлажнение

Поливать нужно все растения без исключения. Никто важность процедуры не отменял. Но увлекаться увлажнением чрезмерно - это плохо, рост остановится, начнутся болезни.

Свежий навоз

Не вносите под картошку свежий навоз, результат будет плачевный. А вот перегною на грядках самое место.

Избыток азота

Не нужно давать картофелю слишком много азота. Это приведет к падению урожайности, ухудшению качества клубней. Избыточное содержание азота в почве и тканях растения ведет к развитию грибковых инфекций.

Удобрения с хлором

Если вы нашли в составе магазинного удобрения хлор, отложите его и выберите другой вариант подкормки. Внесение смесей с хлором приведет к плохому урожаю или к полному его отсутствию.