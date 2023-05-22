Скорая помощь для заставшей рассады перца из подручных средств

Надо срочно активизировать почвенную микрофлору, чтобы в ней появились полезные бактерии и грибки.

Для этого приготовим правильную подкормку.

Берём пакет и заполняем его обычной свежескошенной травой, пробиваем в нем дырки и ставим на несколько дней в затемненное место, можно под куст.

Через три пять дней из этой травы получиться своего рода навоз.

Дальше наполняем этим удобрением ведро примерно на одну треть, доливаем воды, перемешиваем и получаем готовое удобрение.

Выливаем по одному литру такой подкормки под каждый кустик перца.

После такого удобрения перец быстро пойдет в рост и вы получите отличный урожай.