У Дали и Галы не было детей и все свои работы он завещал Испании

Испанская художница Мария Пилар Абель Мартинес утверждала, что она - дочь Дали. Но в 2017 году был проведен ДНК-тест, который опроверг их родство.

Именем Сальвадора Дали названа пустыня в Боливии и кратер на планете Меркурий.

Сальвадор умер через семь лет после смерти жены Галы. После её потери он почти всё время был в депрессии. Плохому самочувствию способствовала и развивающаяся болезнь Паркинсона. Из-за этого в последние годы жизни Дали почти не писал.

Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 84 лет. Его тело, согласно завещанию, забальзамировали и поместили под пол в одной из комнат его театра-музея.

Дали очень любил деньги и крайне неохотно с ними расставался. И он придумал способ не платить по счету в ресторане. Когда художнику нужно было оплатить ужин, он выписывал чек, но на обратной стороне рисовал скетч. Он понимал, что так ни один владелец не захочет его обналичивать — ведь за работу Дали, путь и на чеке, можно получить намного больше.

Также он почти никогда не платил своим секретарям. Вместо этого он предлагал им процент от продажи его картин. Для его работников это была крайне выгодная сделка, ведь работы Дали продавались за огромные деньги. Таким образом некоторым его помощникам удавалось скопить миллионное состояние.

В 1965 году Сальвадор придумал способ получать деньги почти что из воздуха. Он начал продавать чистую бумагу со своей подписью всего за 10 долларов за лист. Есть предположение, что до конца жизни он продал более 50 000 таких бумаг. Из-за этого арт-дилеры очень не любят приобретать и даже оценивать поздние работы Дали — ведь они вполне могут оказаться подделкой всего лишь с подписью великого мастера.