Васильева назвала Пугачеву глупой из-за отъезда из РФ вслед за Галкиным

Татьяна Васильева в недавнем интервью Вячеславу Манучарову рассказала, что думает об Алле Пугачевой.

Начала Васильева с того, что назвала Аллу Борисовну "безумно талантливой, великой".

После актриса осудила исполнительницу за то, что та покинула РФ вслед за Максимом Галкиным.

Васильева назвала Пугачеву глупой. Также сообщила, что ей жаль "женщину, которая поет".

Артистка заявила, что звезда сцены "закончила печально", а также "похоронила талант", которым обладает, а могла бы еще выступать.