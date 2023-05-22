Для съемок фильма «Джон Уик» Киану Ривз пришлось научиться русскому языку

«Он красиво звучит, музыкально, в нем много интонаций и смысловых тональностей», — признался Киану Ривз в интервью «РБК Стиль».

Спустя пару лет Ривз вернулся к изучению языка во время подготовки к съемкам криминальной драмы «Профессионал».

Съемки картины частично проходили в России, где Киану Ривз успел полюбоваться прекрасными видами Санкт-Петербурга. Актер даже успел спуститься в метро и посетить несколько исторических мест.

По словам актера, он начал неплохо понимать по-русски и даже смог прочитать «Гамлета» на нем. Однако он признавался, что это очень сложно. Артист заявил, что русский язык великий и могучий.

«Трудно с произношением. Но я работаю над этим», — отметил он.

Актер очень уважительно и с большой любовью относится к России и своим поклонникам.

Пока его коллеги старались отречься от русской культуры, а голливудские студии отменяли прокаты картин в России после начала СВО, Киану Ривз лично заявил, что продолжение культовой франшизы «Джон Уик» покажут в России.