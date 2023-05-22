Том Харди признавался, что имеет русские корни

10:39 2023-05-22

Однажды Том Харди сдал тест ДНК, который показал, что он на 22% сибиряк. Том Харди даже посещал «малую Родину» для съемок передачи «Путешествие в экстрим».

Артисту провели целую экскурсию, а также голливудская знаменитость успела искупаться в проруби, пообщаться с шаманами и посетить местный кинотеатр, где показывали картину с его участием.

Актер в совершенстве знает русский язык, который специально выучил для участия в фильме «Номер 44» — в нем он сыграл советского офицера Льва Демидова.

Том Харди признавался, что изучение языка далось ему тяжело, а свой акцент он назвал «худшим русским акцентом в истории». Для лучшей подготовки к роли артист смотрел фильмы отечественного производства и занимался с репетиторами.

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