Том Харди признавался, что имеет русские корни

Артисту провели целую экскурсию, а также голливудская знаменитость успела искупаться в проруби, пообщаться с шаманами и посетить местный кинотеатр, где показывали картину с его участием.

Актер в совершенстве знает русский язык, который специально выучил для участия в фильме «Номер 44» — в нем он сыграл советского офицера Льва Демидова.

Том Харди признавался, что изучение языка далось ему тяжело, а свой акцент он назвал «худшим русским акцентом в истории». Для лучшей подготовки к роли артист смотрел фильмы отечественного производства и занимался с репетиторами.