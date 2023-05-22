Дачный эксперт рассказал про средство, которое отвадит от малины малинную моль - химия не нужна

Один из многочисленных вредителей малины - малинная почковая моль. Этот паразит губит почки растения, а также покушается на побеги куста.
Зимой гусеницы отсиживаются в коконе внутри коры растения. Чаще всего они прячутся у основания пеньков, на ветках, в садовом мусоре.
Активная фаза у вредителя начинается с первых дней весны.
Гусеницы внедряются в почки и выедают их, также они грызут побеги, личинки, находящиеся в почках, оставляют после себя червоточины.
При цветении куста гусеницы становятся бабочками и делают кладку яиц прямо в цветках. В итоге вредители стремительно размножаются. Малинник может серьезно пострадать.
Профилактика появления малинной почковой моли: борьба с сорной травой, уборка участка от садового мусора, своевременная санитарная обрезка кустарника.
Чтобы победить малинную моль, делаем обработки таким средством на основе полыни.
На 800 г сухой травы добавляем полведра свежих растений, все это заливаем водой в объеме 10 л и оставляем настаиваться сутки.
После этого надо этот состав вскипятить. Отвар остужаем и процеживаем.
Разбавить его нужно водой так, чтобы общий объем стал больше в два раза. Теперь можно приступать к обработкам.
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