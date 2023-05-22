Дачный эксперт рассказал про средство, которое отвадит от малины малинную моль - химия не нужна

Один из многочисленных вредителей малины - малинная почковая моль. Этот паразит губит почки растения, а также покушается на побеги куста.

Зимой гусеницы отсиживаются в коконе внутри коры растения. Чаще всего они прячутся у основания пеньков, на ветках, в садовом мусоре.

Активная фаза у вредителя начинается с первых дней весны.

Гусеницы внедряются в почки и выедают их, также они грызут побеги, личинки, находящиеся в почках, оставляют после себя червоточины.

При цветении куста гусеницы становятся бабочками и делают кладку яиц прямо в цветках. В итоге вредители стремительно размножаются. Малинник может серьезно пострадать.

Профилактика появления малинной почковой моли: борьба с сорной травой, уборка участка от садового мусора, своевременная санитарная обрезка кустарника.

Чтобы победить малинную моль, делаем обработки таким средством на основе полыни.

На 800 г сухой травы добавляем полведра свежих растений, все это заливаем водой в объеме 10 л и оставляем настаиваться сутки.

После этого надо этот состав вскипятить. Отвар остужаем и процеживаем.

Разбавить его нужно водой так, чтобы общий объем стал больше в два раза. Теперь можно приступать к обработкам.