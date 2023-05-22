Панин объявлен в розыск после того, как был обвинен в оправдании терроризма

МВД РФ объявило актера Алексея Панина в розыск. Имя артиста числится в соответствующей базе государственной инстанции с утра 22 мая.
В карточке говорится, что Панин разыскивается по статье УК РФ.
Интересно, что сама статья, по которой разыскивают звезду экрана, не прописана.
В начале мая против знаменитости было возбуждено уголовное дело по статье о "Публичном оправдании терроризма" (часть 2 статьи 205.2). Причина - его пост от октября прошлого года, когда он открыто радовался теракту на Крымском мосту, когда погибли люди.
Панин не раз заявлял о том, что против СВО и критиковал действия российских властей. С 2020 года Алексей проживает в Испании.
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