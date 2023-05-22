Все любят загадки, особенно те, которые так и не были разгаданы

Цикада 3301:

С 5 января 2012 года таинственная организация, которая использует изображение цикады, или мотылька, использует сложные головоломки для вербовки высокоинтеллектуальных людей.

Цикада 3301 разместила подсказки по всему миру в книгах, компакт-дисках Linux, Интернете, музыке и даже на вывесках в общественных местах.

Никто не взял на себя ответственность за эти головоломки, но одна из популярных теорий гласит, что разведывательная организация, такая как Агентство национальной безопасности, ЦРУ или британская MI-6, использует головоломки в качестве инструмента вербовки.

Согласно другим популярным теориям, организация хакеров или кибернаемников использует загадки для вербовки новых членов.

По другой версии, за Цикада 3301 стоит организация, ответственная за криптовалюту Bitcoin. Что действительно загадочно, так это то, что Цикада 3301 никогда не связывалась ни с кем из тех, кто утверждал, что разгадал ее загадки.