Они добавляли загадочности тем, что отказывались есть что-либо, кроме бобовых стручков.
Когда девочка научилась говорить по-английски, она заявила, что они с братом родом из страны Святого Мартина, где солнце никогда не поднимается над горизонтом.
В конце концов дети поселились в Вулпите и жили вполне нормальной жизнью, девочка даже вышла замуж. Со временем их кожа приобрела нормальный цвет.
Объяснения появления зеленых детей включают теории о том, что они были космическими пришельцами или гостями из другого измерения.
Английский фольклор утверждает, что потомки "зеленых детей" до сих пор живут в Саффолке, Англия, но они никогда не были идентифицированы.
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