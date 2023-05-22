Они добавляли загадочности тем, что отказывались есть что-либо, кроме бобовых стручков.

Когда девочка научилась говорить по-английски, она заявила, что они с братом родом из страны Святого Мартина, где солнце никогда не поднимается над горизонтом.

В конце концов дети поселились в Вулпите и жили вполне нормальной жизнью, девочка даже вышла замуж. Со временем их кожа приобрела нормальный цвет.

Объяснения появления зеленых детей включают теории о том, что они были космическими пришельцами или гостями из другого измерения.

Английский фольклор утверждает, что потомки "зеленых детей" до сих пор живут в Саффолке, Англия, но они никогда не были идентифицированы.