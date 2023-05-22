Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если сочтёт её «недействующей организацией»

Днём понедельника, 22 мая, армянский премьер-министр Никол Пашинян публично заявил, что Армения может выйти из ОДКБ в случае, если "ОДКБ выйдет из Армении", продемонстрировав свою недееспособность и невозможность оказания помощи Еревану. По мнению Пашиняна, бесполезность Организации договора о коллективной безопасности для Армении является единственным поводом для выхода страны из её рядов.

Также Никол Пашинян утверждает, что в случае выхода армянского государства из ОДКБ оно будет полностью самостоятельно защищать свои национальные интересы.