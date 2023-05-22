В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

12:35 2023-05-22

С соответствующим предложением к Министерству труда и социальной защиты выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Данное предложение уже направлено министру труда и социальной Антону Котякову. Как подчеркивают авторы инициативы, благодаря четким действиям российского правительства и Центробанка экономика и национальная валюта успешно выдержали санкционный удар, а также продемонстрировали высокий уровень стрессоустойчивости. Но при этом сегодня у финансово-экономической системы России сохраняется потребность в дополнительных инвестициях.

В предложении подчеркивается, что увеличение рабочей недели до шести дней поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов (прежде всего это касается экономических санкций) и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также дополнительно укрепить экономический суверенитет России.