В посольстве КНР в Лондоне считают, что руководству Великобритании необходимо сфокусироваться на собственных продолжительных политических, экономических и социальных проблемах, вместо того чтобы подчиняться Штатам.

«США и их вассалы», по мнению посольства КНР в Лондоне, намеренно провоцируют конфликты, вмешиваясь в дела других государств, а официальный Пекин решительно осуждает «поступающую со стороны Великобритании злонамеренную клевету, не опирающуюся на факты».

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай якобы представляет собой «величайший вызов нашего времени» в отношении глобальной безопасности и процветания.