Врачу, сделавшему неудачную вазэктомию, придётся выплачивать алименты пациенту, у которого родилась дочка

У мужчины его жены было двое детей, которых они с трудом содержали. Жизнь семейства осложнялась ещё и тем, что супруг страдал от потери слуха и из-за этого испытывал постоянные трудности с работой.

Итак, отец семейства отправился к врачу, после чего его заверили, что вазэктомия прошла успешно. Вот только спустя год жена мужчины забеременела и родила девочку.

Произошедшее причинило семейству немало эмоциональных страданий и вполне ожидаемые финансовые затруднения. Через несколько лет измучившиеся супруги подали на врача в суд.

Верховный суд Медельина постановил, что врач и впрямь должен ответить за то, что сделанная им процедура оказалась неэффективной и поставила пациента и его семью в весьма тяжёлые условия.

Отныне доктор должен выплачивать пострадавшим алименты на ребёнка в размере минимальной заработной платы — и всё это до того момента, пока нежданной дочке не исполнится 18 лет.

Поскольку девочке сейчас 10 лет, то следующие 8 лет врачу предстоят незапланированные траты.