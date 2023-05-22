WSJ: США могут стать гарантом безопасности Украины по «Израильской» модели

22 мая журналисты американской газеты The Wall Street Journal сообщают, что правительство Соединённых Штатов думает над тем, чтобы Белый дом выступил гарантом безопасности украинского государства.

Аналогичные гарантии Киеву хотят предоставить страны Европейского Союза. Предполагается, что Украина получит гарантии безопасности по израильской модели: ВСУ могут рассчитывать на поставки вооружений и боеприпасов, но не на прямую военную помощь в случае агрессии против Украины.

При этом в WSJ рассказали, что в настоящий момент власти США не рассматривают вариант вступления Украины в военно-политический блок НАТО.