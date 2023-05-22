Содовая для муравьев: как прогнать этого вредителя с грядок

Как избавиться от муравьев на огороде? Есть провереные способы, чью эффективность подтвердил не один дачник. Один из них - подготовить для вредных насекомых так называемую "содовую".

О чем идет речь? О растворе на основе соды. Для этого надо в полуторалитровую ПЭТ-бутылку засыпать 2 ст.л. соды и доверху долить горячей водой.

Взболтнуть, перемешать и пролить тропы, по которым курсируют муравьи, затем присыпать их песочком. Насекомые уйдут.

Еще один вариант борьбы с муравьями - посыпка их троп манной трупой, обязательно - по сухой земле. Муравьи будут переносить манку в свои гнезда, она там отсыреет, разбухнет, будет обволакивать их яйца и в конечном счете уничтожит.

Можно использовать и такой кардинальный метод, как избавление от всего муравейника. Просто аккуратно поместить его в емкость или ткань и вынести куда подальше с участка.