Мучнистую росу крыжовнике победят народные средства
14:16 2023-05-22
Химические препараты эффективны против вредителей, но плохо сказываются на самом растении.
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15:41
Ангелина Крент
Опытные хозяйки поделились рецептом курицы "A LA CACCIATORE"
Изначально это было охотничье блюдо, в котором использовали всё, что добывали за день: фазан, кролик, дичь. Сейчас этот рецепт осовременен и наиболее часто в нем используется курица, а именно её самая нежная часть - бедрышки.
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