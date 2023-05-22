Мучнистую росу крыжовнике победят народные средства

Опытные хозяйки поделились рецептом курицы "A LA CACCIATORE"

Изначально это было охотничье блюдо, в котором использовали всё, что добывали за день: фазан, кролик, дичь. Сейчас этот рецепт осовременен и наиболее часто в нем используется курица, а именно её самая нежная часть - бедрышки.