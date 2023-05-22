Садовод с опытом рассказал о растворе, от которого вся гортензия стоит в цвету

Знающие цветоводы часто пользуются таким раствором, который не только позволит растению густо покрываться цветами, но и продлит этот праздник на максимально долгий срок - до глубокой осени.

Для начала напомним основные правила выращивания, без которых цветения не дождаться.

В уходе за гортензией особенно важны два момента: полив и кислая почва. Поливать нужно умеренно, контролируя дозировку. Перелив вреден, но и засыхать земля не должна.

Необходимость увлажнения проверяем по состоянию почвы.

Кислая почва нравится не только гортензии, на ней хорошо растут петрушка, ревень, пастернак, розмарин, щавель.

На кислой земле они хорошо развиваются, дают отличные плоды и соцветия.

Если с поливами и землей у вас порядок, тогда готовим чудо-раствор для яркого непрекращающегося цветения. Он поддержит цветущее растение, подкрепит силы и даст запас энергии.

В 10 л воды добавляем полстакана уксуса (белого или яблочного). Поливать нужно под самый корень, не задевая листья, но немного отступив от стебля.

Применять можно всего дв раза в сезон, делая между подкормками большой перерыв. Первый раз можно полить гортензию в мае, вторую процедуру запланируйте на начало сентября.